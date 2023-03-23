Сенатор Олег Цепкин встретился с добровольцем из Саткинского района

Артура Габитова обеспечили средствами реабилитации после ранения в зоне СВО

Семья Артура и Гульнары Габитовых живет в Саткинском районе. Артур добровольцем отправился в зону специальной военной операции, а затем вернулся с ранением. Сейчас мужчина на инвалидной коляске, но он полон оптимизма и стремления жить, воспитывать своих детей. О планах мужчина рассказал на встрече с главой района Александром Глазковым и сенатором РФ Олегом Цепкиным.

Своими впечатлениями от встречи с семьей добровольца Олег Цепкин поделился в телеграм-канале с подписчиками.

После госпиталя Артур вернулся домой, и ему нужны были средства реабилитации. Обеспечить его необходимыми устройствами помогали и местные власти, и сенатор.

«Постарались сделать все необходимое в обеспечении средствами реабилитации, помогли благоустроить двор и продолжаем оказывать всестороннее содействие. Несмотря на возникшие сложности, семья не унывает, занимается хозяйственными делами и воспитанием двух детей», — рассказывает Олег Цепкин.

Глава семьи хочет быть востребованным по своей специальности. Он юрист и готов освоить новшества в законодательстве и применить их в своей будущей профессии.

Напомним, в области семьи мобилизованных и добровольцев получают комплексную поддержку. Каждая семья — во внимании. На этой неделе семье мобилизованного кыштымца провели в дом газ. Семьи также имеют право на получение компенсации за покупку и установку газового оборудования.