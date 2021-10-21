Сенатор Олег Цепкин предложил направить средства от реструктуризации кредитов на антиковидные меры

Предложение для Минфина РФ поддержано и будет отработано в рабочем порядке

В Совете Федерации состоялся «Открытый диалог» с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Мероприятие с участием сенаторов провела спикер Валентина Матвиенко. Сенатор от Челябинской области Олег Цепкин отметил, что практика замещения коммерческих кредитов бюджетными сыграла положительную роль для субъектов страны, сообщает пресс-служба сенатора.

«Мы обсудили и поддержали разные предложения коллег по самым важным вопросам в стране. Мое предложение было выдвинуто с учетом мнения и интересов большинства регионов РФ относительно замещения коммерческих кредитов бюджетными средствами. Такое направление средств уже сыграло большую положительную роль во всех субъектах РФ. Поэтому с учетом мнения большинства регионов предложил продлить практику на 2022 год, дополнив уже имеющиеся цели профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции», — прокомментировал сенатор Олег Цепкин.

Министр финансов Антон Силуанов поддержал направление финансовых средств от реструктуризации бюджетных кредитов в том числе на антиковидные мероприятия в будущем году. Валентина Матвиенко также поддержала использование бюджетных средств. Данное решение далее будет отрабатываться в рабочем порядке.