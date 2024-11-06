Семью в Челябинске заставили снести кухню, оборудованную в лоджии

Разрешительных документов у собственников не оказалось

В Калининском районе Челябинска собственники квартиры убрали с лоджии кухню после вмешательства судебных приставов. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ ФССП, хозяева помещения провели незаконную перепланировку.

В управляющую компанию обратился собственник, проживающий этажом ниже, и попросил проверить соседей на наличие незаконной перепланировки. В ходе проверки выяснилось, что семья оборудовала в лоджии кухню, демонтировав окно и снеся часть несущей стены. Кроме того, они вывели в лоджию канализацию, провели горячую и холодную воду, а также отопление, врезавшись в основные стояки.

«Представители управляющей компании просили собственников предоставить разрешающие документы на перепланировку квартиры и согласованный проект перепланировки. После того как документы не были предоставлены, управляющая компания обратилась с иском в суд. Калининский районный суд удовлетворил исковые требования. А спустя некоторое время было возбуждено исполнительное производство»,— рассказали в ведомстве.

Собственники квартиры, несмотря на отсутствие документов, не желали приводить квартиру в первоначальное состояние. Тогда сначала им был назначен исполнительный сбор в размере пяти тысяч рублей на каждого собственника, затем им ограничили выезд с территории страны. Кроме того, в отношении нарушителей не раз возбуждали административные дела о неисполнении требований исполнительного документа.

«В итоге настойчивая позиция приставов привела к необходимому результату. Специальная комиссия осмотрела квартиру, а затем составила акт, свидетельствующий о том, что жилое помещение приведено в первоначальное состояние»,— сообщили в ГУ ФССП по Челябинской области.