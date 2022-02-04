Семью из Челябинска лишили маткапитала из‑за буквы «ё»

Многодетная мать не смогла получить сертификат по причине ошибки в свидетельстве о рождении дочери

Многодетная мать из Челябинска не смогла получить сертификат на материнский капитал из-за досадной ошибки в документах дочери. Добиться справедливости помогло обращение в надзорное ведомство, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В 2017 году женщина родила третьего малыша и решила оформить маткапитал. Но ПФР отказался выдавать сертификат, так как мать не смогла предоставить доказательство своего родства со старшей дочкой.

«Установлено, что органами ЗАГС при оформлении свидетельства о рождении старшей дочери заявителя была допущена орфографическая ошибка в написании фамилии родителей и дочери. В связи с этим женщине отказали в получении маткапитала», — поясняют в пресс-службе прокуратуры.

Фамилия женщины оканчивается на «-ева», но, оформляя свидетельство о рождении первой дочери, сотрудник ЗАГСа написала фамилию девочки через «ё». Это привело к разночтению в фамилиях ребятишек.

Прокурор Калининского района обратилась в суд в интересах детей и потребовала признать факт родственных отношений с тремя детьми. После того как суд установит родственную связь матери со старшим ребенком, женщина сможет получить материнский капитал.