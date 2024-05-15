Семью Ардашевых из Челябинска назвали лучшей семьей России

Южноуральцы победили в конкурсе среди двух сотен участников

Почти две сотни семей-участников и всего три победителя. Таковы итоги Всероссийского конкурса «Большая семья — опора России», итоги которого подвели на днях. Семья Ардашевых из Челябинска заняла первое место в номинации «Традиция», сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

В семье Вероники и Дмитрия Ардашевых пятеро детей. Старшие — Макар, Марселина и Лазарина — учатся в школе. Ребята хорошо учатся и занимаются музыкой, посещают секции и кружки. На них равняются младшие дети — Александр и Александрина.

Мама, Вероника Викторовна, успешно совмещает карьеру и материнство, активно участвует в социальных проектах и пропагандирует здоровый образ жизни. Папа, Дмитрий Валерьевич, — доцент, доктор технических наук, профессор ЮУрГУ. У него много дипломов, патентов и наград в сфере машиностроения.

«Поддержка семейных ценностей и традиций, знание истории Родины, национальных традиций, гордость за свою крепкую многодетную семью — главная опора в воспитании наших детей. Самым важным для нас являются любовь, забота, взаимовыручка и взаимопомощь», — говорит Вероника Ардашева.

С победой в конкурсе земляков поздравила и министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

«Вероника, Дмитрий и их пятеро детей — это пример по-настоящему дружной и крепкой семьи. В 2023 году родители получили региональный знак отличия „Материнская слава“. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы таких семей в области было как можно больше», — заявила Ирина Буторина.

Напомним, конкурс был приурочен к Году семьи и проводился при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Дома народов России.