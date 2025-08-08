Семьям с детьми в Челябинской области помогут с подготовкой к учебному году

В Минсоце рассказали, у кого есть право на единовременную выплату в 2025 году

В южноуральском Минсоце рассказали, у каких семей есть право на получение единовременного пособия для подготовки детей к учебному году. Речь идет о выплате в размере 1,5 тысячи рублей на ребенка. Прием заявлений на данное пособие начнется с 15 августа.

Выплата предназначается для малоимущих многодетных семей — на каждого ребенка в возрасте до 23 лет, обучающегося по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования (кроме школьников). Также на пособие могут рассчитывать малоимущие семьи с детьми-инвалидами — на каждого ребенка-инвалида, который учится в школе или является студентом среднего или высшего профессионального учебного заведения и обучается по очной форме обучения, в возрасте до 18 лет.

«Обязательное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать 16 тысяч 314 рублей», — подчеркнули в Минсоце.

Для оформления выплаты семьи могут обратиться в управление социальной защиты по месту жительства в срок с 15 августа по 20 октября включительно.

Напомним, на школьников из многодетных семей также предоставляется выплата на приобретение одежды для школы и спортивной формы (в 2025 году это 10 тысяч 400 рублей). Подать заявление на него можно на портале «Госуслуги».