Семьям погибших на Украине челябинских бойцов выплатят по миллиону рублей

О таком решении властей Южного Урала сообщила Ирина Гехт

В Челябинской области семьям военнослужащих, погибших в спецоперации на Украине, выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт.



«Мы всячески помогаем семьям, которые потеряли своих близких в спецоперации на Украине. На сегодняшний день в Челябинской области установлена выплата в один миллион рублей. Безусловно, это не компенсирует утрату. Но тем не менее не так много субъектов приняли на своем уровне подобные меры поддержки», — рассказала Ирина Гехт.

В регионе в настоящее время определен статус для участников спецоперации. Они будут считаться участниками боевых действия и иметь соответствующие льготы.

«Это целый ряд льгот, которые прописаны в законе о статусе участника боевых действий. В том числе на оплату ЖКХ, проезда и санаторно-курортное лечение. Если говорить о медицинском обслуживании — прикрепление к госпиталю ветеранов войн», — добавила Ирина Гехт.

Напомним, более 3,5 тысячи военнослужащих вооруженных сил за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции уже награждены высокими государственными наградами.