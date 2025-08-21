Семья Жуковых представит Челябинскую область на Всероссийской игре «Семейная зарница»

Проект запустили в Год защитника Отечества

Семья Жуковых из Чебаркуля стала одной из 24 семей — финалистов Всероссийской игры «Семейная зарница», которая пройдет в сентябре в Волгограде. Они успешно прошли заочный этап соревнований, который собрал участников из восьми федеральных округов страны.

Команда Жуковых, названная «Звезда», показала наилучшие результаты среди 89 семей, справившись с заданиями второго этапа. В рамках заочного этапа участникам требовалось создать видеовизитку и продемонстрировать свои знания по основам российской государственности и военной истории.

«В заочном этапе Жуковых ждали испытания на онлайн-платформе игры. Победителями стали 24 семейные команды со всей страны, и в их числе семья из Челябинской области», — рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.

Визитка семьи Жуковых была креативным роликом, в котором каждый член команды представлялся, появляясь из стаканчика. Видеоролик был создан в «спартанских условиях» с помощью педагогов и старшеклассников школы. «Мы выбрали места для визитки, такие как парк Победы и памятники Великой Отечественной войны, чтобы подчеркнуть патриотическую тему», — поделилась капитан команды Екатерина Жукова.

Вопросы на этапе тестирования охватывали широкий спектр тем, от военных лет до современной истории России. Семья тщательно готовилась, читая необходимые материалы и вспоминая важные исторические события. После тестирования им также предстояло написать эссе.

Жуковы активно участвуют в патриотических мероприятиях, и их команда «Звезда» символизирует героизм и память о великих годах. Первый отборочный этап соревнований прошел в Челябинской области на площадке регионального центра патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард», где из 16 семей именно Жуковы показали лучшие результаты.

Финальный этап игры «Семейная зарница» пройдет в Волгограде, и семья Жуковых активно готовится к нему, проводя совместные тренировки и поддерживая друг друга. Наставниками команды станут ветераны и участники специальной военной операции, которых отобрал фонд «Защитники Отечества».

Всероссийская игра «Семейная зарница» направлена на патриотическое воспитание и укрепление семейных ценностей. Идея проведения этого мероприятия в Год защитника Отечества была поддержана президентом России Владимиром Путиным.