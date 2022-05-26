Семья, взявшая под опеку семерых школьников, получила деньги на автомобиль

Новая выплата введена в Челябинской области с 2021 года

Семья Семеновых из Еткульского района смогла купить новый автомобиль, получив весомую выплату от государства. Ольга и Анатолий воспитывают семерых приемных детей. Для таких, как они, с 2021 года в регионе ввели дополнительную меру поддержки, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«Выплату на приобретение автомобиля замещающие семьи начали получать в 2021 году. Ее размер составляет 70% от стоимости машины, но не более 1 млн 50 тысяч рублей. На эти цели в областном бюджете предусмотрено свыше 12 млн рублей. Выплату уже оформили около 20 получателей»,

— говорят в ведомстве.

До этого у Семеновых уже был старенький автомобиль. В большой семье машина не роскошь, а необходимость. Родители часто возят ребят в райцентр и в Челябинск. А недавно ездили всей семьей в Екатеринбург. Теперь поездки станут более комфортными — при помощи государства семья купила восьмиместный минивэн.

«В Челябинской области выстроена серьезная система поддержки замещающих семей, которые приняли на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Одной из важнейших мер поддержки для многодетной замещающей семьи, воспитывающей пятерых и более детей, стала выплата на приобретение автомобиля»,

— говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Замещающие семьи также получают:

— областное единовременное пособие при рождении ребенка, при усыновлении ребенка в возрасте до трех лет (6 000 рублей);

— единовременную выплату при передаче в приемную семью детей старше 10 лет или третьих и последующих детей (100 000 рублей);

— вознаграждение за воспитание приемного ребенка (ежемесячная выплата в размере 5 921,17 рубля);

— ежемесячное пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (12 444 рубля);

— единовременную выплату на приобретение мебели (34 593 рубля);

— денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в вузы (4 986 рублей) и другие.

Еще одна новая мера социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — это компенсация на аренду жилья, если не предоставлена отдельная квартира. Средства выплачиваются ежемесячно в размере 100 процентов расходов на оплату съемного жилья, но не более 6 тысяч рублей в городах и не более 3 тысяч в муниципальных районах.