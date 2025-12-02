Семья участника СВО из Нязепетровска уже год ждет помощи в газификации

Алексей Текслер возмутился и поручил министру ЖКХ заняться вопросом немедленно

Семья участника специальной военной операции из Нязепетровска уже год ждет помощи в газификации, оказать ее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил еще в ходе прошлой прямой линии, в декабре 2024 года, однако, по словам заявительницы, воз и ныне там.

Обращение от Любови Бабиной зачитали ведущие прямой линии губернатора:



«В 2024 году отправляла обращение по вопросу газификации жилого дома семьи участника СВО. Мое видеообращение транслировали на прямой линии. Алексей Леонидович дал поручение решить нашу проблему. Все коммуникации проведены, оборудование нами закуплено, но прошел год, а газа как не было, так и нет. Прошу решить наш вопрос газификации».

Алексей Текслер отметил, что сам город Нязепетровск газифицирован, но в поселках округа действительно есть ряд проблем. Он немедленно поручил решение вопроса министру ЖКХ Людмиле Алпатовой. Ей передали координаты заявительницы. Губернатор ждет отчета по решению проблемы до конца прямого эфира.