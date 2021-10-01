Семья сиба‑ину и одноглазый кот: южноуральцы создали инстаграм-аккаунты своим животным

Питомцы с насыщенной жизнью набирают популярность в соцсети

Привычные селфи и фото еды в ленте «Инстаграма» уже несколько надоели. Если человек зачастую публикует в Сети только идеальные, постановочные фото, то животные всегда выглядят непосредственно и задорно. Специально для вас ИА «Первое областное» подготовило подборку профилей в соцсети, которые жители Челябинской области ведут от имени своих кошек и собак.

Знакомьтесь, Шепард — вельш корги пемброк. Щенку год с хвостиком, профиль в «Инстаграме» ему завела хозяйка Марина, которая поняла, что вся галерея в ее телефоне заполнена фотографиями Шепа.

«Теперь этот аккаунт — своего рода фотоальбом нашего питомца. С момента, как Шеп появился в нашей семье, прошел всего-то год, а столько всего произошло с ним и с нами за это время! Он так быстро меняется. И фотографии — лишнее тому подтверждение. Фотографироваться Шеп не очень любит. Но мы с детства занимались его воспитанием, поэтому с ним вполне можно договориться. Особенно если за выдержку позы для снимка выдавать ему что-то вкусное. Я не занимаюсь продвижением „Инстаграма“. В подписчиках у Шепа сейчас в основном наши друзья и другие собачники. Очень много среди них других владельцев корги (за это спасибо нашему местному челябинскому корги-сообществу)», — рассказала ИА «Первое областное» челябинка Марина.





Единственный котенок в нашем списке — Шелдон Ли Купер, которого хозяйка взяла из приюта. У четверолапого нет одного глаза, но это не мешает ему очаровывать всех вокруг и полноценно радоваться жизни.

«„Инстаграм“ коту был заведен только лишь для того, чтобы показать пусть небольшой аудитории (подписчиков у нас чуть больше сотни), что животные с особенностями тоже могут быть любимы. Он особенно красивый мальчик с таким шармом, которому даже мейнкун позавидует, знаете ли. К фото Шелдон относится параллельно, лишь бы его не беспокоили в этот момент, у него же свои дела и своя жизнь, не до позирования котику», — рассказала хозяйка кота Анастасия.





Страничку в «Инстаграм» корги Джонни ведет ведущий телеканала ОТВ Иван Уткин. Его питомцу 3,5 года. Хозяин рассказывает, что у пса много подписчиков, в том числе — иностранных, особенно из Азии.

«Решил завести, чтобы на моей личной странице не было много собаки. А фоткать и снимать его очень хочется, и делится этим с людьми», — рассказал Иван.





Еще одна звезда новостей — рыжая хаски Юта. Ее история стала известна благодаря ветеринару Баграту Агажанову. Собаку спасали, ей сделали переливание крови, которой с ней поделился боец ОМОНа по кличке Фугас.





Очень стильный и милый аккаунт у Наоми и Инди. Это мать и сын породы сиба-ину. Как и многие, хозяйка Ксения решила завести отдельную страничку для питомцев, чтобы не утомлять своих друзей бесконечными фотографиями собак.

«Создали, скажем так, отдельный альбом на память. А он понравился людям — сейчас у псов в инсте 2700 подписчиков. Наверное, для аккаунта, который не рекламируется, — это приличное количество подписок. Но мы за ними не гонимся. Не уверена, что Инди и Наоми очень любят сниматься. Скорее, им нравятся вкусняшки, которые всегда присутствуют за кадром, чтобы привлечь их внимание. Скажем так: за отличнее кадры они получают продовольственный гонорар. Но иногда кажется, что они правда позируют, когда видят объектив камеры», — рассказала челябинка Ксения.









