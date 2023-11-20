Центральный районный суд Челябинска постановил выплатить пострадавшей пенсионерке 400 тысяч рублей. Добиться справедливого наказания помогла депутат Госдумы РФ от Челябинской области Яна Лантратова.
Осенью прошлого года 15-летний парень на высокой скорости сбил пенсионерку. Женщина сильно травмировала голову, а лихач даже не остановился, чтобы ей помочь. Приехавшие врачи на месте оказывали помощь пострадавшей, после увезли в больницу. В результате травмы, челябинка получила инвалидность.
На парня составили административный протокол. Пенсионерка и ее семья были возмущены таким наказанием для подростка. В поисках справедливости они обратились к депутату Госдумы РФ от Челябинской области Яне Лантратовой.
«В результате долгих разбирательств нам все же удалось добиться возмещения морального и материального вреда. Благодарю прокуратуру Челябинской области за защиту прав, свобод и законных интересов граждан», — написала Яна Лантратова в своем тг-канале.
Теперь семья подростка должна выплатить пожилой женщине 400 тысяч рублей.