Семья самокатчика заплатит пенсионерке 400 тысяч рублей

Подросток сбил пожилую женщину, после чего она осталась инвалидом

Центральный районный суд Челябинска постановил выплатить пострадавшей пенсионерке 400 тысяч рублей. Добиться справедливого наказания помогла депутат Госдумы РФ от Челябинской области Яна Лантратова.

Осенью прошлого года 15-летний парень на высокой скорости сбил пенсионерку. Женщина сильно травмировала голову, а лихач даже не остановился, чтобы ей помочь. Приехавшие врачи на месте оказывали помощь пострадавшей, после увезли в больницу. В результате травмы, челябинка получила инвалидность.

На парня составили административный протокол. Пенсионерка и ее семья были возмущены таким наказанием для подростка. В поисках справедливости они обратились к депутату Госдумы РФ от Челябинской области Яне Лантратовой.

«В результате долгих разбирательств нам все же удалось добиться возмещения морального и материального вреда. Благодарю прокуратуру Челябинской области за защиту прав, свобод и законных интересов граждан», — написала Яна Лантратова в своем тг-канале.

Теперь семья подростка должна выплатить пожилой женщине 400 тысяч рублей.