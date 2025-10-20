Семья погибших в колодце братьев получила 5 млн рублей компенсации в Челябинской области

Деньги выплатил детский лагерь, где и произошел несчастный случай

Судебные приставы взыскали с детского оздоровительного лагеря 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда семье двух братьев, погибших при очистке колодца в 2022 году. Также с организации взыскан исполнительский сбор в размере 350 тысяч рублей, сообщает ГУ ФССП по Челябинской области.

Напомним, трагедия произошла в августе 2022 года в лагере «Чайка», который находится в Увельском районе у села Хомутинино. 19-летний работник лагеря был направлен директором на очистку колодца и привлек для помощи 17-летнего брата. Оба молодых человека погибли, отравившись выхлопными газами от мотопомпы.

По результатам расследования суд признал виновным в гибели подростков директора лагеря, назначив 4 года условно, и взыскал с учреждения компенсацию в пользу семьи погибших.

Исполнительный документ поступил приставам в 2025 году. Новый директор организации, сменивший осужденного руководителя, в установленный срок добровольно не исполнил решение суда, сославшись на отсутствие денежных средств.

Судебные приставы применили к должнику полный комплекс принудительных мер, включая предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ («Неисполнение судебного акта»). В результате вся сумма долга, включая исполнительский сбор, была полностью погашена. Компенсация перечислена семье погибших, исполнительное производство окончено.