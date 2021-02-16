Семья Мансуровых из Кунашакского района лучше всех в России хранит традиции

Алексей Текслер наградил победителей и участников Всероссийского конкурса «Семья года — 2020» от региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня встретился с победителями и участниками Всероссийского конкурса «Семья года — 2020». В правительстве области прошло чествование пяти южноуральских семей, которые победили в региональном этапе конкурса.

Одна из них, семья Мансуровых из Кунашакского района, стала победителем федерального этапа конкурса «Семья года — 2020» в номинации «Семья — хранитель традиций».

«В этом конкурсе ежегодно участвуют более ста семей из Челябинской области. Регулярно наши земляки побеждают на федеральном уровне. Такая активность южноуральцев очень воодушевляет. Это значит, что люди не просто следуют семейным традициям, но и служат примером для других, примером для следующих поколений и для тех людей, которые живут рядом, считаю это правильным. Нужно больше рассказывать о таких семьях, как ваши, делиться позитивным жизненным опытом. Возможно, это поможет кому-то из наших земляков решиться на ответственный шаг и создать свою семью, дать жизнь ребенку, найти семейное хобби, по-новому взглянуть на отношения с родными и близкими людьми», — отметил Алексей Текслер.

Семья Мансуровых — это учительская чета, воспитавшая троих детей в традициях уважения и доброжелательного отношения к старшим. Здесь придают большое значение изучению башкирского языка, культуры, знанию своей родословной.

В конкурсе «Семья года» могут принять участие семьи, проживающие на территории Челябинской области. Важным аспектом является активное участие семьи в общественной жизни своего края, создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого члена семьи, последовательность здоровому образу жизни.