Семья из Миасса открыла собственную сыроварню

Превратить хобби в бизнес удалось благодаря соцконтракту

Супруги Бугорковы — известные в Миассе сыроделы. Вкусные деликатесы они производят не только из коровьего молока, но и из козьего. Когда-то они делали сыр для себя, а сейчас сотрудничают с крупными торговыми сетями и побеждают на конкурсах. Превратить семейное хобби в бизнес и варить сыр высокого качества семье помог социальный контракт, передает пресс-служба министерства социальных отношений.

На средства соцконтракта супруги приобрели сыроварню-автомат, перекачивающий насос для сыворотки и молока, прибор для проверки качества молока и охладительный танк для молока. Также они прошли обучение в Московской академии сельского хозяйства по специальности «Сыроделие» и, став дипломированными специалистами, взялись за массовое производство сыра.

На сегодняшний день Бугорковы производят шесть сортов сыра по собственной рецептуре. Один из них даже занял второе место на конкурсе межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа.

Супруги уверены, что залог вкусного сыра — качественное молоко. А чтобы его получить, необходимо тщательно и с любовью ухаживать за копытными. У Бугорковых собственная козья ферма, и они проводят там немало времени, чтобы потом получить качественный продукт.

«Будем и дальше продолжать совершенствоваться, ведь в ближайших планах у нас — расширение рынка сбыта, а значит, и объемов выпускаемой продукции»,— поделился Андрей Бугорков.

Кстати, на сегодняшний день максимальный размер социального контракта составляет 380 тысяч рублей. Заключив его, можно пройти переобучение, открыть свое дело, устроиться на работу или получить поддержку. Для заключения соцконтракта необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства либо заполнить заявление на портале «Госуслуги».