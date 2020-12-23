Семья из Магнитогорска создает мультфильмы о родном городе

Студия «Домашний мультфильм» представляет пластилиновые истории

Наталья Кривошеева с мужем Юрием Афанасьевым — выпускники художественно-графического факультета МаГУ. Вместе с сыновьями Ярославом, Владиславом и Мирославом они стали создателями цикла мультипликационных фильмов о городе и людях, вошедших в его историю.



«Сначала мы лепили просто для себя. Это был один из вариантов совместного творчества с детьми: мы учили их работать в графических и видеоредакторах, придумывали истории, писали сценарии, рисовали, лепили. Так создалась наша семейная студия „Домашний мультфильм“ и канал на YouTube. В итоге меня этот процесс увлек больше, чем детей. Захотелось попробовать технику пластилиновой перелепки, как в мультфильме „А может быть, ворона“. Не было даже мысли замахнуться на целый мультфильм, это получилось случайно», — рассказывает Наталья. Сначала из пластилина возник герб Магнитогорска. Он должен был использоваться как заставка к семейным фильмам. «Потом заставка стала чуть больше, я долепливала новые элементы и присоединяла к уже имеющимся. И как-то постепенно заставка доросла до целого мультфильма про герб», — продолжает Наталья.



Семья не ожидала, что этот фильм вызовет большой интерес земляков. Наталье писали знакомые и незнакомые люди, особенно учителя и воспитатели, благодарили и спрашивали, будет ли продолжение. Затем семья мультипликаторов выпустила серию «Тайна названий магнитогорских улиц». Наталья рассказывает, что прежде всего показывает своим детям историю родного города, семьи. В планах у создателей — мультфильм о дедах — участниках Великой Отечественной войны.