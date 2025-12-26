Семья из Германии и гражданка США переехали в Челябинскую область

МВД выдало им разрешения на временное проживание в России

В Челябинской области сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России вручили разрешения на временное проживание в России многодетной семье из Германии и гражданке США. Это стало возможным благодаря указу президента РФ от 19 августа 2024 года «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно‑нравственные ценности», сообщает пресс-служба ведомства.

В Аргаяшском районе документы получили шесть членов семьи Доктер, переехавших из Германии. Глава семейства, 49‑летний Виталий, объяснил решение о переезде сложной миграционной ситуацией. Мужчина рассказал, что в последнее время в Германии появилось множество мигрантов из регионов со сложной социально‑экономической ситуацией, которые не хотят жить по законам принявшей их страны и интегрироваться в новое общество. Это стало угрозой для четырех несовершеннолетних дочерей. Жизнь в Германии стала несправедливой и невыносимой, отмечает глава семьи.

Семья с русско‑немецкими корнями и общими с Россией традициями сначала перебралась к родственникам в Челябинск частично: в 2024 году супруга с двумя дочерьми, а через год — остальные члены семьи. Теперь Доктеры планируют получить российское гражданство.





В тот же день разрешение на временное проживание получила 66‑летняя Махарам Томпсон — гражданка США, родившаяся в Туркменской ССР. Более 20 лет назад она уехала в США к будущему мужу, но после его смерти решила вернуться в Россию к дочери и внуку. В Челябинске женщина вновь обрела семейное счастье.

Махарам Томпсон имеет строительное образование и в совершенстве владеет русским языком. Она намерена реализовать свой профессиональный потенциал в России.

Упрощенный порядок переезда для иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно‑нравственные ценности, действует с 1 сентября 2024 года.

По данным ГУ МВД по Челябинской области, с момента реализации указа подано 24 заявления от иностранцев из дальнего зарубежья. 22 человека уже получили разрешительные документы для проживания в России.

Для получения разрешения на временное проживание в рамках указа № 702 можно обратиться в филиал Челябинской области паспортно‑визового сервиса МВД России, в подразделения по вопросам миграции по месту фактического пребывания, в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ.