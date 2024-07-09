Семья из Челябинской области выиграла 5 млн рублей на конкурсе «Это у нас семейное»

Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий

Объявлены 32 победителя конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей», в их числе семья Кутлухужиных — Баймухаметовых — Мусиных из Челябинской области, сообщают организаторы.

В семейной команде Кутлухужиных — Баймухаметовых — Мусиных семь человек. Папа Вадим работает тренером в ДЮСШ, увлекается футболом. Мама Ильсия — преподаватель в колледже. Дети Алисия (5 лет), Каролина (3 года) и Эленика (1 год). Бабушка Эльза Рауловна помогает дочери сидеть с детьми. Вторая бабушка Эльвера Идельмановна — медсестра в районной больнице.

В день, когда были объявлены победители, участников ждала большая образовательная и развлекательная программа. С Международной космической станции свое видеообращение прислали российские космонавты. Они показали 10 гербов, придуманных семьями в ходе дистанционного этапа.

Также на площадке конкурса состоялись встречи со звездными гостями. Продюсер Яна Рудковская и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко приехали в мастерскую управления «Сенеж» со старшим сыном Александром. Они ответили на вопросы конкурсантов, рассказали, в чем секрет семейного счастья и какие качества они прививают своим детям.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более ста тысяч команд и более 587 тысяч человек. 300 семей — финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». А 32 победителя получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.