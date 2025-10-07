Семья из Челябинской области собрала с бахчи более 400 кг арбузов

Вырастить сладкие ягоды на уральской земле помогли правильный уход и благоприятное лето

Семья Володенковых из Красноармейского округа доказала, что арбузы можно успешно выращивать и в Челябинской области. В этом сезоне они собрали поистине рекордный урожай — более 400 килограммов сладких ягод.

Как сообщает издание «Маяк», бахча, расположенная в селе Нижнепетропавловском, порадовала хозяев 80 крупными арбузами. Вес каждого из них составил от 4 до 9 килограммов. Для Сергея Володенкова это не первый опыт в выращивании южной культуры, но нынешний урожай стал одним из самых обильных.

Поскольку съесть такое количество арбузов до наступления холодов было невозможно, бóльшая часть урожая была отправлена на осеннее хранение.