Семья из Челябинска спустя 80 лет нашла могилу прадеда-красноармейца

Десятки лет воина считали пропавшим без вести

История прадеда челябинки Татьяны Зубковой — кавалериста 3‑го гвардейского конного корпуса — стала известна в начале 2000‑х годов. До этого с 1942 года отец шестерых детей Павел Берняков считался пропавшим без вести.

В прошлом году семья Зубковых завершила расследование, которое заняло несколько лет. Антон, Татьяна и их сын Лев съездили в Волгоградскую область на братскую могилу. Среди 500 имен, высеченных на мемориальных плитах, есть имя их прадеда Бернякова Павла Дмитриевича.

Расскажем по порядку, что удалось выяснить Антону и Татьяне. Когда началась Великая Отечественная война, Павлу было 36 лет. Жил он в Пензенской области, с женой Ефросиньей они растили шестерых детей.





Павел Берняков. Фото из семейного архива Зубковых

Призвали Павла летом 1941 года. В сентябре он попал на фронт. В составе 5‑го конного корпуса сдерживал натиск врага на северо-востоке Украины — практически там же, где сейчас снова идут бои. Войска отходили, и сентябрь 1942 года Павел встретил под Сталинградом. Оборона высоты 220 (Чепелев курган) рядом с хутором Калмыковским стала для него последним боем.

Гибель красноармейца не стала напрасной — высоту удалось удержать. Там до сих пор видны следы окопов. В окрестностях и сейчас находят снаряды, мины, гильзы и солдатские каски.

Ефросинье Берняковой принесли извещение из военкомата о том, что ее муж пропал без вести. Разбирать тела погибших при обороне Чепелева кургана стали только в марте 1943 года. Напомним, 2 февраля 1943 года окончилась Сталинградская битва. В братской могиле захоронено около 500 солдат. Среди них Павел Берняков, его фамилия и инициалы значатся на гранитной плите.

О том, что Павел Дмитриевич погиб при обороне Сталинграда, потомки узнали только в 2005 году. Его внучка Нина нашла данные в Книге Памяти Земетчинского района Пензенской области. Нина поделилась находкой с родственниками.

«Я начала этим заниматься, раскопала, где он точно был, в какие даты погиб. Начала копать глубже. Хотелось съездить на место, где сражался прадед», — рассказывает Татьяна Зубкова.





В 2024 году семья собралась в путешествие в окрестности Волгограда. Оказалось, что братских могил там сотни. С помощью сайтов в интернете Татьяна просматривала фотографии всех мемориалов. И на одном из них нашла фамилию прадеда.





Братская могила на Чепелевом кургане. Фото из семейного архива Зубковых

«Нашла людей, которые отвечают за эту могилу. Это школа, которая находится рядом. Они за ней ухаживают, праздники там проводят, мероприятия на 9 Мая. Мы туда поехали, созвонились, нас встретили педагоги и глава поселения», — вспоминает Татьяна.

В путешествии к местам боевой славы предка участвовал и самый младший член семьи Зубковых, десятилетний Лев. Мальчик получил на память артефакт — гильзу противотанкового ружья, которую нашли в местах сражений его прапрадеда. Льву запомнился мемориал «Родина-мать зовет», установленный в Волгограде. Домой мальчик привез миниатюру памятника.





В семье сохранилась и такая история. Сослуживец Павла Бернякова приехал в родную деревню — один из немногих, вернувшихся с войны. Он рассказал жене Павла, что советовал ему выставить руку из окопа, чтобы попасть в госпиталь.

«Ты, говорит, руку выстави наверх, тебя ранят. И домой отправят — у тебя шестеро детей! Дед ответил ему: „Я иду защищать, а не притворяться“. Не послушал сослуживца. Больше они не виделись. А друг выставил руку, его ранили, и он отправился домой», — делится Татьяна Зубкова.

Челябинка говорит, что у некоторых детей Павла Бернякова, как и у многих детей войны, осталась обида на отца. За то, что не вернулся. За то, что жизнь для них выдалась тяжелая.

«Мы гордимся прадедом. Потому что благодаря таким людям Россия живет, процветает», — уверена Татьяна.

Татьяна и Антон продолжают закрывать пробелы в семейной истории.





Еще один прадед Татьяны пропал без вести во время Великой Отечественной войны. Девушка искала его по имени — оно редкое, Гречишников Макар Лаврентьевич. И нашла, что Макар был в списках погибших в лагере для военнопленных под Вязьмой.

«Но его сосед в 60-е годы, когда служил в армии в Германии, увидел его там. Позднее бабушка с дедом хотели съездить в Германию. Но по неизвестной причине ей выезд не одобрили. И вот вся эта информация не дает мне покоя», — делится Татьяна.

Историю семьи супруги Зубковы оформляют в специальный альбом с ламинированными страницами. Чтобы память о славных предках оставалась у следующего поколения на долгие годы.



