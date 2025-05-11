Семья из Челябинска — последователи своих героических предков

Сын Гридасовых сейчас отстаивает интересы страны в зоне СВО

В День Победы в Челябинске впервые за три года шествие Бессмертного полка прошло в очном формате. Участие в нем приняли более 200 тысяч человек. В их числе — супруги Гридасовы: они пришли с портретами своих дедов-героев, передает ИА «Первое областное».

В руках Александра Николаевича Гридасова — портрет его дедушки Ивана Игнатьевича. Он вернулся с войны и прожил долгую жизнь, несмотря на тяжелое ранение.

«Дед был сильно ранен под Москвой и впоследствии все время находился в медсанбате. После работал в оркестровой команде, так и дошел до Берлина. Вернувшись с войны, прожил 30 лет»,— рассказал Александр Николаевич.

Оба деда его супруги, Нины Викторовны, с войны, к сожалению, не вернулись.

«Это мой дед Шевченко Петр Ефимович. Погиб под Орлом. Фотография второго деда, также погибшего в Великой Отечественной войне, не сохранилась: враг сжег дом его семьи, ничего не осталось»,— поделилась Нина Викторовна.

Сам Александр Николаевич — военный офицер со стажем более 30 лет. Выполняя различные задачи, он вместе с семьей 17 раз переезжал с место на место. Гридасовы жили в Украине, Германии, Казахстане и других странах.

Сын Гридасовых сейчас с честью выполняет боевые задачи в зоне спецоперации. Недавно он получил ранение и приехал домой в отпуск.

Ранее жительница Челябинска Лариса Буряк рассказала нам о своих предках — жителях блокадного Ленинграда.