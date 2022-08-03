Семья Ковалевых из Челябинска одержала победу во Всероссийском конкурсе «Семья года». Супруги женаты уже девять лет, своих трех сыновей они воспитывают, основываясь на православной вере и обычаях русской культуры. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе регионального Минсоца.
В состязаниях приняли участие 85 семей. Из 15 семей, представлявших на конкурсе Челябинскую область, победить удалось только семье Ковалевых. Они стали одними из лучших в номинации «Молодая семья».
«Искренне рада за Антона Александровича и Надежду Андреевну! Южноуральские семьи традиционно принимают активное участие в конкурсе и вновь смогли оказаться на пьедестале почета. В конкурсе участвовали разные семьи со всей области, но в этом году мы чествуем молодых!» — отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Семья Ковалевых называет себя социально активной. Раньше супруги играли в драмтеатре «Галерка» в Омске, а сегодня Антон служит в храме Преподобного Сергия Радонежского. Надежда занимается социально-общественными проектами — центром семейной культуры «Дом» и семейной школой «Искатели».
Одна из традиций их семьи — музыкальные вечера, когда кто-то из родителей играет на гармони, укулеле или лире, вместе с детьми разучивая песни. Ковалевы часто выбираются в походы, занимаются спортом и разным ремеслом. Говорят, что самое ценное в семье для них — это время, проведенное вместе.
Всероссийский конкурс «Семья года» в этом году проходил в Москве уже в седьмой раз. Он направлен на повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
Организаторами являются Министерство труда и соцзащиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес