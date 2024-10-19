Семья из Челябинска победила во Всероссийском конкурсе «Семья года — 2024»

Ефремовы одержали победу в номинации «Золотая семья»

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Семья года — 2024». Победу в номинации «Золотая семья» одержала чета Ефремовых из Челябинска. Павел Ильич и Елена Викторовна вместе уже более 50 лет, сообщили в пресс-службе регионального Минсоца.

Конкурс «Семья года» прошел в девятый раз, и в этом году заявку на участие подали более 11 тысяч семей. Больше всего заявок поступило из Челябинской, Брянской, Калужской и Владимирской областей. Все этапы конкурса преодолели 388 семей из всех российских регионов. Они боролись за место в одной из пяти номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья — хранительница традиций».

Лучшей в категории «Золотая семья» стала чета Ефремовых из Челябинска. Павел и Елена — врачи, они познакомились более 50 лет назад на первом курсе мединститута и с тех пор неразлучны. Их сын Антон пошел по стопам родителей и тоже работает врачом. В медицинской сфере трудится и его жена Елена.

«Трудно было поверить в свое счастье! Очень-очень рады, что победили. В Москве мы всей семьей. Вместе решили участвовать в конкурсе, вместе заняли первое место, поэтому и на сцену вышли вместе. Мы очень дружная семья!»— поделилась Елена Ефремова.

Семей-победителей в пяти номинациях ждали не только дипломы и призы, но и насыщенная программа: они посетили демографический форум «Семейный совет», побывали на экскурсии на ВДНХ и в других местах.

«Искренне рада за Павла Ильича и Елену Викторовну! Южноуральские семьи традиционно принимают активное участие в конкурсе, и в этом году мы вновь смогли занять первое место. Важно, что одержала победу именно семья-долгожитель, более 50 лет в браке — это очень достойно, и организаторы это отметили»,— сказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Отметим, что Челябинскую область в финале представили семьи во всех пяти номинациях.