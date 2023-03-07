Семья из Аши открыла цветочный бизнес на средства социального контракта

Резниковы продают свои саженцы и цветы в соседние регионы

Семья Резниковых из Аши давно мечтала открыть свое дело. В этом им помог государственный соцконтракт. На 350 тысяч рублей, полученных от властей региона, семья организовала тепличное хозяйство и теперь выращивает саженцы и цветы, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Татьяна Резникова обратилась в комплексный центр для заключения социального контракта на развитие своего дела. Получив деньги, она купила теплицы и начала выращивать рассаду овощных культур, саженцы фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, а также цветы. Все это теперь продается не только в Ашинском районе, но и в соседних регионах. В преддверии международного женского праздника особым спросом пользуются тюльпаны.

«Наша команда — наша семья! Все мы простые трудяги, которые хотят не только иметь у себя прекраснейшие сорта, но и поделиться ими с теми, кому они так же приглянулись»,

— говорит Татьяна.

Напомним, соцконтракт заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Максимальный размер соцконтракта составляет 350 тысяч рублей.

Для оформления социального контракта нужно обращаться в управление социальной защиты по месту жительства.