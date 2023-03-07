Татьяна Резникова обратилась в комплексный центр для заключения социального контракта на развитие своего дела. Получив деньги, она купила теплицы и начала выращивать рассаду овощных культур, саженцы фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, а также цветы. Все это теперь продается не только в Ашинском районе, но и в соседних регионах. В преддверии международного женского праздника особым спросом пользуются тюльпаны.
«Наша команда — наша семья! Все мы простые трудяги, которые хотят не только иметь у себя прекраснейшие сорта, но и поделиться ими с теми, кому они так же приглянулись», — говорит Татьяна.
Напомним, соцконтракт заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Максимальный размер соцконтракта составляет 350 тысяч рублей.
Для оформления социального контракта нужно обращаться в управление социальной защиты по месту жительства.