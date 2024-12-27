Семья губернатора исполнила мечты трех юных челябинцев

Алексей Текслер вместе с супругой Ириной вручили новогодние подарки участникам акции «Снеговики‑добряки»

С 2019 года благотворительный проект «Снеговики-добряки» дает всем желающим возможность исполнить новогодние желания детей с тяжелыми заболеваниями. Ежегодно к этой доброй акции присоединяется глава региона Алексей Текслер вместе со своей семьей.

В этом году в рамках акции Алексей и Ирина Текслер исполнили мечты троих детей из Челябинска.

Так, 17-летний Олег загадал на Новый год получить профессиональные наушники. Парень играет в музыкальной группе на электрогитаре. Новый гаджет позволит ему реализовать себя в музыке.

Мечтой 16-летней Дарьи был новый велосипед. Вся семья девочки очень спортивная: зимой это хоккей, а летом — поездки всей семьей по городу и на природу.

14-летний Павел недавно стал интересоваться обработкой металлов и созданием украшений, поэтому на Новый год он попросил в подарок электрический гравер. Эта шлифовальная машинка позволит ему практиковаться в домашних условиях.

Алексей и Ирина Текслер поздравили ребят с наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством, и вручили им долгожданные подарки.