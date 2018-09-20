/ Проблемы жизнеустройства пожилого человека обсудят на специальной пресс-конференции

Прямую трансляцию мероприятия смотрите на 1obl.tv.

В пресс-центре медиахолдинга ОТВ состоится конференция, посвященная проблемам жизнеустройства пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями. О том, что делать человеку, который остался без поддержки, расскажет начальник управления социального обеспечения Министерства социальных отношений области Александр Гусев.

Новая форма жизнеустройства граждан пожилого возраста и инвалидов —приёмная семья — успешно реализуется в Челябинской области. Какие требования и документы необходимы для оформления опекунства? На какой срок устраиваются пожилые люди и куда обращаться, если вы решились помочь пожилому человеку достойно прожить свою старость. На все вопросы ответят во время пресс-конференции. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы.

Пресс-конференция состоится в пятницу, 21 сентября. Начало запланировано на 10:00. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на сайте 1obl.tv.

