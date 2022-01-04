Семья Алексея Текслера посетила горнолыжный курорт под Магнитогорском

Губернатор рассказал, как активно проводит новогодние каникулы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с семьей покоряет склоны горнолыжных курортов Южного Урала. Семья Текслер проводит новогодние каникулы на ГЛЦ «Металлург» возле озера Банное под Магнитогорском. О том, как проходят праздники у южноуральцев глава региона спросил на своей странице в Инстаграме.

Семья Алексей Текслера отдыхает на склонах Уральских гор под Магнитогорском. Об этом глава региона рассказал на своей странице в Инстаграме. Губернатор поделился со своими подписчиками, что немного волновался за сына Мишу. Но мальчик держится уверенно на лыжах.

«Новогодние каникулы — редкая возможность побыть с семьей. Праздничные дни мы традиционно проводим активно, на горнолыжных склонах Южного Урала. Немного волновался за Мишу, он почти год не стоял на лыжах. Но волновался зря — держится уверенно», — написал Алексей Текслер.

Глава региона поинтересовался у южноуральцев, как они проводят новогодние праздники.

Накануне Ирина Текслер посетила Магнитогорский драматический театр, где впервые увидела постановку пьесы «Ханума». Об этом рассказала мэрия города металлургов.