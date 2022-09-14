Семин день отмечают по народному календарю

Раньше с него начиналось бабье лето



14 сентября на Руси отмечается день памяти Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского. Он родился в Сирии в середине IV века в бедной семье. Однажды юноша пришел в храм, услышал песнопения и с тех пор обратился к христианству. Он стал монахом, а позже уединился в пустыне.



Симеон был основателем нового вида подвижничества — столпничества. Он построил столб высотой несколько метров и поселился на нем. На столбе не мог ни спать, ни отдыхать, а только молился Богу.

Приметы

С Семина дня в сентябре начинается бабье лето. Если 14 сентября ясно, то и вся осень будет теплая. Если луга опутаны паутиной, значит, осень затянется.

Кроме того, начинались свадебные недели. Девушки вечерами садились за прялку, и если нить ложилась прямо, то и муж будет хороший. А если нить неровная, то и супруг попадется негодным.

Традиции

В этот день у женщин было много работы: с утра женщины мыли лен, вечером пряли. Но нередко в первый день бабьего лета крестьяне устраивали гулянья с хороводом и песнями. В домах пекли пироги, варили мед и накрывали столы — в гости звали всех девушек, живущих рядом. Посмотреть на них сбегались женихи со всей округи.

В Семин день хоронили мух и тараканов. Из репы или моркови вырезали гробики, клали в них пойманных в избе насекомых и закапывали в землю. Считалось, что это помогает избавиться от паразитов дома.

Запреты

14 сентября по народным приметам нельзя: