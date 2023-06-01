Семилетнего героя из Челябинской области наградили почетной грамотой МВД России

Илья Красюк помог спасти пенсионерку

Семилетний Илья Красюк из Верхнеуральска Челябинской области получил почетную грамоту министра внутренних дел России. В июле прошлого года мальчик помог спасти пенсионерку, застрявшую в куче старых покрышек, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мероприятие приурочили ко Дню защиты детей. Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил отважных ребят, которые помогли полицейским в задержании преступников или поиске потерпевших.

«Во всех уголках России живут неравнодушные граждане, на чью поддержку можно рассчитывать. Среди них много молодежи — и это вдвойне отрадно», — отметил Владимир Колокольцев.

Илья Красюк из Верхнеуральска прошлым летом катался на велосипеде в заброшенном парке. Возле сложенных в кучу автомобильных покрышек он услышал крики о помощи. Илья подъехал ближе и увидел среди шин пожилую женщину. Оказалось, что пенсионерка хотела присесть на покрышки, но провалилась внутрь. Самостоятельно выбраться она уже не смогла. Так она провела почти целые сутки.

Илья среагировал быстро — сразу же поехал за помощью к патрульной машине, которая стояла около парка. Сотрудники МВД помогли женщине.

«Благодаря неравнодушию и отзывчивости мальчика пострадавшая была спасена. А в районной верхнеуральской школе № 2 классный руководитель, учителя и ребята теперь гордятся своим одноклассником», — отметили в пресс-службе региональной полиции.

Почетную грамоту Илье в торжественной обстановке вручил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков.

Напомним, в прошлом году Илья Красюк также получил из рук губернатора Алексея Текслера медаль «За проявленное мужество».