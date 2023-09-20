Деталь от поп‑ит застряла в глазу семилетнего мальчика из Челябинска

Доставать инородное тело пришлось хирургу

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В приемный покой Челябинской областной больницы обратились родители семилетнего мальчика с голубым «бельмом» на глазу. По словам ребенка, он упал в квартире и в глаз попал посторонний предмет, рассказывают в пресс-службе ЧОДКБ.

Мальчика осмотрела хирург-офтальмолог. Несмотря на то, что ребенок пытался скрыть от доктора правду, истинная причина обращения к медикам, как говорится, была налицо. Играя, мальчишка вырезал круг из поп-ита и вставил резиновую «линзу» в глаз. Достать обратно кусок резины ребенок уже не смог.

Офтальмолог Яна Матвеева и Анна Караваева извлекли из глаза кусочек игрушки сразу же во время осмотра. Из-за вакуума инородное тело крепко приклеилось к роговице, но его удалось подцепить ногтем. Необходимости в операции не было. Для профилактики заражения парню назначили антибиотик.

«Юный экспериментатор был максимально напуган, но так и не сознался, как и зачем вставил себе резиновую цветную „линзу“. Видимо, в процессе игры слишком увлекся», — говорит офтальмолог Анна Караваева.

Между тем в челябинской детской городской больнице № 8 спасли новорожденного с раздутым животом. Из-за ослабленного иммунитета матери уже в утробе ребенок заразился бактериальной, грибковой и вирусной инфекциями, а его внутренние органы стали огромными.