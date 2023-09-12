Семибалльные пробки зафиксированы на дорогах Челябинска утром 12 сентября

Многокилометровые заторы возникли на Копейском шоссе и проспекте Ленина

В Челябинске утром 12 сентября пробки на дорогах достигли семи баллов. Заторы зафиксированы во всех районах города, передает ИА «Первое областное».

Затруднено движение на северо-западе Челябинска: плотная пробка образовалась на улице Профессора Благих. Заторы возникли на улицах Бейвеля, Молодогвардейцев, 40-летия Победы. Стоят автомобили на нескольких участках Комсомольского проспекта, проспекта Победы и улицы Братьев Кашириных.

Серьезная пробка возникла на Свердловском проспекте в районе улицы Цинковой. Стоит движение на улице Труда в районе Химфармзавода. Затор возник на улице Первой Пятилетки в районе пересечения с Артиллерийской. На последней, кстати, тоже пробки.

Большая пробка из-за ДТП возникла на Копейском шоссе в сторону Тракторозаводского района.

Многокилометровый затор возник и на проспекте Ленина на участке от Тракторного завода до улицы Цвиллинга. Серьезные пробки также зафиксированы на улицах Доватора, Блюхера и Курчатова.