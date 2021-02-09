Семибалльные пробки снова сковали челябинские дороги

Рассказываем, какие улицы лучше объехать

Сегодня утром, 9 февраля, в Челябинске снова пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах оцениваются в семь баллов. Рассказываем, какие улицы лучше объехать, чтобы не опоздать на работу и по делам.

Как обычно, большая пробка образовалась на проспекте Ленина на отрезке от улицы 3-го Интернационала до Цвиллинга. Небольшая пробка на Копейском шоссе в районе ТРК «Алмаз», также там зафиксировано ДТП. Заторы на нескольких отрезках улицы Блюхера, на пересечении улиц Игуменка и Дзержинского. Пробка также на улице Энгельса от проспекта Ленина до Труда. На последней, кстати, тоже пробки на нескольких отрезках. Также есть небольшой затор на Северо-Крымской. На нескольких отрезках стоит движение на улице Братьев Кашириных, проспекте Победы и Комсомольском проспекте. Пробки зафиксированы на улицах Чайковского и Куйбышева. Свердловский проспект также стоит на нескольких отрезках.

Цены на такси сегодня чуть выше, чем обычно. Вероятно, это связано с низкими температурами воздуха. Например, добраться до центра можно будет почти за 300 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.