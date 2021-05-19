Семибалльные пробки затрудняют движение в Челябинске этим утром

Особенно непросто проехать на северо-западе областного центра

Этим утром, 19 мая, челябинские автомобилисты встали в пробках. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы оцениваются в семь баллов. Рассказываем, где сейчас особенно затруднено движение.

Серьезные пробки образовались на улице Молодогвардейцев на участке от улицы Бахчисарайской до Куйбышева, улице Чайковского в районе Куйбышева и на Комсомольском проспекте на подъезде к улице Чайковского и Свердловскому проспекту. Заторы на нескольких участках зафиксированы на проспекте Победы и улице Братьев Кашириных. Многокилометровая пробка возникла на Свердловском проспекте, на пересечении с улицей Братьев Кашириных зафиксировано ДТП. Стоят автомобили на улице Каслинской на участке от Новомеханической до проспекта Победы.

Небольшие пробки наблюдаются на улицах Северо-Крымской, Энгельса, Труда в районе поселка Химфармзавод, Первой Пятилетки и Комарова. Затор возник на проспекте Ленина на участке от Российской до Цвиллинга. Зафиксирована пробка и на улице Блюхера на участке от Дарвина до Рылеева, а также на улице Салтыкова.

В целом движение в Тракторозаводском и Ленинском районах свободно.