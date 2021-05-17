Семибалльные пробки сковали дороги Челябинска

Как обычно, движение особенно затруднено на северо-западе города

Утро понедельника, 17 мая, в Челябинске началось с семибалльных пробок. Рассказываем, какие улицы лучше миновать, чтобы не опоздать по делам.

Как обычно, значительные заторы зафиксированы на северо-западе города: на данный момент автомобили стоят в пробках на улицах Куйбышева, Чайковского, нескольких отрезках Комсомольского проспекта и проспекта Победы. Небольшие пробки в районе пересечения с вышеуказанными проспектами возникли на улице Молодогвардейцев. Пробка на улице Чичерина на подъезде к улице Братьев Кашириных. На последней также зафиксированы заторы сразу на нескольких участках. Особенно движение затруднено на отрезке от улицы Северо-Крымской до Кирова. Небольшие пробки образовались на Университетской Набережной в районе улиц Чичерина и Молодогвардейцев.

Значительные заторы зафиксированы на Свердловском проспекте, улицах Северо-Крымской и Труда. Небольшие пробки образовались на улицах Энгельса, Первой Пятилетки и Комарова. Стоят автомобили на улице Блюхера в районе Дарвина, а также на улицах Игуменка и Барбюса на подъезде к улице Дзержинского. На проспекте Ленина пробка возникла на участке от автодороги «Меридиан» до Елькина.

В целом в Тракторозаводском и Ленинском районах дороги свободны.