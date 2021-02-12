Семибалльные пробки сковали Челябинск в утро пятницы

Рассказываем, где сейчас особенно затруднено движение

Накануне в Челябинске весь день шел небольшой снег. Это парализовало город к сегодняшнему утру, 12 февраля. Уже к восьми часам утра дороги сковали пробки, оцениваемые сервисом «Яндекс. Карты» в семь баллов.

Практически полностью стоит Свердловский проспект — от Комсомольского проспекта до улицы Воровского. Трудности на дороге можно будет поймать и на проспекте Победы.

Обычный утренний поток наблюдается на Краснопольском проспекте и улице профессора Благих — оба в сторону Молодогвардейцев.

Небольшой затор имеется также на улице Дзержинского. Пользователи карт отмечают, что дорожный затор в этом месте — обычное явление.

«Ну каждое утро одно и то же», — сетует жительница Челябинска Екатерина Печерина.

Отметим, что цены на поездку остаются типичными для утра в будние дни — с северо-запада до центра города можно добраться в среднем за 350 рублей. Поездка же до аэропорта имени Игоря Курчатова обойдется жителям «северка» в 450 рублей.

В то время как эти же поездки в обратную сторону выйдут дешевле — в среднем на 150 рублей.

Сотрудники ГИБДД напоминают гражданам — как водителям, так и пешеходам: нужно быть внимательными на дорогах и соблюдать все правила дорожного движения.