Семибалльные пробки образовались на дорогах Челябинска утром 6 февраля

Движение сильно затруднено на северо-западе города

Утром 6 февраля на северо-западе Челябинска произошло несколько ДТП, из-за чего на дорогах образовались серьезные пробки. В целом заторы в городе, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», оцениваются в семь баллов. Подробнее о том, где еще сейчас непросто проехать, — в материале ИА «Первое областное».

Крупный затор из-за двух аварий произошел на улице Братьев Кашириных в районе пересечения с улицей Молодогвардейцев. Из-за аварии стоит движение на улице Чичерина. Серьезные пробки возникли на улицах Чайковского, Куйбышева, на нескольких участках проспекта Победы.

Заторы зафиксированы на Копейском шоссе за ТРК «Алмаз», на нескольких участках проспекта Ленина и Свердловского проспекта. Большая пробка этим утром возникла и на улице Блюхера.

Напомним, сегодня на весь день отключают светофор на пересечении проспекта Победы, улицы Бажова и улицы Танкистов. Водителей и пешеходов просят быть внимательными.