Семибалльные пробки образовались на дорогах Челябинска утром 3 апреля

Рассказываем, где зафиксированы заторы

В понедельник, 3 апреля, утром на дорогах Челябинска образовались серьезные пробки. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает заторы в семь баллов. Автомобили стоят во всех районах города, передает ИА «Первое областное».

Серьезные заторы образовались на улице Блюхера в районе ТК «Кольцо» и на Троицком тракте. Пробки образовались на улицах Воровского, Овчинникова и Энгельса. Многокилометровые заторы образовались на проспекте Ленина в обе стороны. Большая пробка на улице Труда, особенно в района Химфармзавода.

На северо-западе города также серьезные заторы: стоят автомобили на нескольких участках Комсомольского проспекта, проспекта Победы, улицы Братьев Кашириных (там зафиксировано сразу две аварии). Также затруднено движение по улицам Куйбышева и Чайковского.

Зафиксированы заторы на Свердловском проспекте и Копейском шоссе.