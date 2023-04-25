Семибалльные пробки образовались на дорогах Челябинска утром 25 апреля

Заторы зафиксированы в том числе на подъездах к кладбищам

Утро вторника, 25 апреля, в Челябинске началось с семибалльных пробок. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы зафиксированы преимущественно в Советском районе и на северо-западе города.

Крупная пробка из-за аварии возникла на улице Блюхера в сторону выезда из города, а также в сторону центра. Затруднено движение на улице Воровского. Небольшие заторы зафиксированы на нескольких участках проспекта Ленина, а также улиц Первой Пятилетки и Труда.

Большая пробка возникла на Свердловском тракте на подъезде к Успенскому кладбищу. Крупные заторы также образовались на улицах Куйбышева, Чайковского, Комсомольском проспекте, проспекте Победы.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, сегодня православные христиане отмечают Радоницу. В ГИБДД челябинцев призвали отказаться от личного транспорта при посещении кладбищ и воспользоваться автобусами с целью предотвращения заторов на подъездах к кладбищам. Сотрудники Госавтоинспекции сегодня перешли на усиленный режим работы.