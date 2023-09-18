Семибалльные пробки образовались на дорогах Челябинска утром 18 сентября

Какие участки объехать, чтобы не потерять время

На дорогах Челябинска в понедельник, 18 сентября, утром возникли семибалльные пробки. Движение затруднено преимущественно в центре города и на Северо-Западе. Рассказываем, какие участки лучше объехать.

Большая пробка в обе стороны образовалась на проспекте Ленина на участке от улицы Танкистов до автодороги Меридиан. Также затруднено движение в районе улицы Цвиллинга и Энгельса. Серьезные заторы зафиксированы на улицах Ловина, Первой Пятилетки и Артиллерийской.

Затруднено движение на участках улиц Курчатова, Доватора, Блюхера, Цвиллинга, а также Свердловского проспекта.

Стоят автомобили на нескольких участках проспекта Победы, Комсомольского проспекта, улиц Молодогвардейцев, Братьев Кашириных и Университетской Набережной.