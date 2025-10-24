Семьи погибших после взрывов в Копейске получат по 10 млн рублей от завода

Размер выплат пострадавшим будет зависеть от тяжести повреждений

Предприятием в Копейске приняты решения о выплатах семьям погибших и пострадавшим, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его данным, семьи погибших получат по 10 миллионов рублей.

Размер выплат пострадавшим будет зависеть от тяжести повреждений и составит от одного до двух миллионов.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что на сегодняшний день подтверждена гибель 12 человек, местонахождение 11 устанавливается. Медицинскую помощь получают 29 человек, из них шестеро госпитализированы, в том числе пятеро — в тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня на Южном Урале день траура по жертвам трагедии: по всей области приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В Копейске стихийный мемориал образовался у входа в городской парк Победы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.