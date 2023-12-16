Семьи из Челябинской области могут принять участие в проекте «Всей семьей»

Его цель — объединить все поколения семьи в игровой форме и разнообразить семейный досуг

Накануне, 15 декабря, в России стартовал семейный проект «Всей семьей». Организаторы обещают участникам не только интересные призы, но и незабываемые эмоции, уникальную коллекцию семейных фотографий и много смеха и улыбок. Подробности раскрыли на сайте проекта.

2024 год будет Годом семьи. И когда, как не перед его началом принять участие в тематическом проекте и сблизиться еще больше? Участвовать могут абсолютно все российские семьи: полные и неполные, с бабушками и дедушками, тетями и дядями. Про домашних питомцев тоже советуют не забывать.

Условия участия простые: нужно зарегистрироваться на сайте всейсемьей.рф либо подписаться на паблики проекта в социальных сетях «Одноклассники» или «ВКонтакте», сообщить о своей готовности в чат-бот, немного рассказать о своей семье и начать выполнять задания, которые будут поступать раз в неделю. Все активности нужно будет запечатлеть, а фотографии выложить в своих аккаунтах в вышеуказанных соцсетях с хештэгом #ВсейСемьей. За каждое выполненное задание семья будет получать электронный вкладыш из коллекции «Семья — это...». Те, кто выполнит все задания, соберут уникальную коллекцию иллюстраций о семье.

Итоги конкурса подведут в конце марта. Среди самых активных семей разыграют сертификаты на путешествия и другие интересные призы.