Семьи Челябинской области получат по 1500 рублей на подготовку детей к учебному году

Деньги получат родители школьников, а также студентов колледжей и вузов

В Челябинской области многодетные малоимущие семьи получат по 1500 рублей на подготовку каждого ребенка к учебному году. Выплаты родители смогут получить в том числе на детей — студентов колледжей и вузов. Соответствующее постановление губернатора сегодня, 21 июля, опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Единовременное социальное пособие на подготовку к учебному году каждого ребенка из многодетных малоимущих семей в возрасте до 23 лет и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных и высших учебных заведениях и организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, назначается и выплачивается министерством социальных отношений Челябинской области»,— говорится в документе.

В 2022 году пособие на подготовку к учебному году, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тысяч детей — на эти цели из областного бюджета выделено 59 миллионов рублей. Прием документов в управлениях социальной защиты населения начнется 1 августа и продлится до 20 октября.

«Такая мера социальной поддержки ежегодно предоставляется за счет средств областного бюджета в преддверии начала нового учебного года. Прием документов начинается заранее, чтобы родители могли без спешки собрать детей в школу и закупить необходимые принадлежности», — уточнила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, в Челябинской области за родителями студентов-очников сохранили статус многодетных. Мерами социальной поддержки могут пользоваться семьи с детьми до 23 лет.

В начале года за ними также сохранили право на получение бесплатного земельного участка для строительства дома. Инициативу губернатора Алексея Текслера поддержали депутаты Заксобрания Челябинской области.

