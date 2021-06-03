Семьи Челябинской области получат единовременную выплату на сборы детей в школу

На каждого ребенка выделят по 10 тысяч рублей

Правительство РФ скорректировало порядок единовременной выплаты на школьников. Теперь ее смогут получить и те семьи, в которых ребенок пойдет в общеобразовательное учреждение в шесть лет. Решение принял президент Владимир Путин во время совещания с членами кабмина.

Напомним, установить выплату семьям с детьми школьного возраста Владимир Путин предложил в послании Федеральному собрания 21 апреля.

В первоначальном тексте документа речь шла о выплате в 10 тысяч рублей для семей, к которых детям исполнилось шесть лет по состоянию на март 2021 года.

Согласно скорректированному указу, единовременную выплату родители получат на всех школьников, которые достигнут шести лет не позднее 1 сентября 2021 года. Если ребенку исполнилось шесть лет, но он продолжит посещать детский сад, то выплата не полагается.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по 10 тысяч рублей получат 19,5 млн детей России в возрасте от шести до 18 лет.

Южноуральцы смогут оформить получение выплаты на сайте Госуслуг или в МФЦ. Оставить заявку можно будет уже с середины июля.