Семьи Челябинской области могут принять участие в проекте «Спорт для смелых»

Инструкторы будут проводить занятия по экстремальным видам спорта

В Челябинской области стартует проект «Спорт для смелых», направленный на развитие системных занятий по современным экстремальным видам адаптивного спорта для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

Проект создан для реабилитации и абилитации детей и молодежи с ОВЗ через современные адаптивные виды экстремального спорта. Инструкторы будут вовлекать в активный образ жизни не только самих детей с ОВЗ, но и их семьи, создавая условия для совместных спортивных занятий. Это позволит улучшить физическое и психоэмоциональное состояние участников, укрепить их здоровье и повысить уровень семейного благополучия.

В рамках проекта предусмотрены 900 бесплатных занятий по современным экстремальным адаптивным видам спорта для 110 человек с ОВЗ и 10 родителей. Занятия будут проводиться по горным лыжам, роликам, скалолазанию и водным видам спорта. Регулярные тренировки пройдут в течение года на территории ГЛЦ «Райдер», «Миасский лед», СК «Папилон» и вейк-клуб «Мастер» на озере Инышко. Также пройдет обучение новых инструкторов, семейные фестивали зимних и летних видов спорта, а также летняя инклюзивная смена в лагере «Райдер».

Участие в проекте могут принять семьи Челябинской области, где есть дети или молодые люди с ОВЗ или инвалидностью в возрасте от 3 до 30 лет. Участников набирают поэтапно на каждый вид спорта. Для участия в первом этапе проекта (горнолыжный спорт) надо заполнить онлайн-форму до 15 февраля 2025 года. Подробности — на ресурсах организаторов МГОО ФРСТ.

Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.