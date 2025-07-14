Семейство ласточек обосновалось в экоцентре нацпарка «Зигальга»

Пернатая чета выращивает выводок

Юркое семейство ласточек обосновалось в наличнике одного из окон экоцентра национального парка «Зигальга» в Челябинской области. Сейчас пернатые, судя по всему, выращивают выводок — никак иначе в пресс-службе нацпарка не могут объяснить их метания.

«Считается, что свое название ласточки получили от древнеславянского слова „ласта“, обозначающего „летающая туда-сюда“. И, глядя на крылатых родителей, которым приходится кормить свое потомство до 400 раз в день, нельзя с этим не согласиться»,— пояснили в нацпарке.

Инспекторы уточнили, что свое семейное гнездышко в наличнике ласточки свили в прошлом году и также бесконечно летали, после чего сотрудники нацпарка увидели подросших птенцов. Судя по тому, что происходит сейчас, ласточки выращивают уже второй выводок.

Кстати, считается, что ласточкино гнездо на доме — к счастью.