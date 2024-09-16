Семейный праздник с благотворительным забегом пройдет в Челябинске 6 октября

«Искорка Фонд» соберет средства на помощь детям, страдающим онкологией

Семейный праздник «С Искоркой в сердце» пройдет в Челябинске 6 октября на стадионе имени Елены Елесиной. Праздник проводит благотворительное движение «Искорка Фонд» при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой.

Гостей мероприятия ждет концертная программа со спецэффектами, спортивные состязания, игры, творческие мастер-классы, бесплатный аквагрим и горячий чай с перекусом.

Главным событием праздника станет благотворительный забег на дистанции 1500 и 3000 метров. В забеге могут принять участие профессиональные спортсмены, любители бега, а также команды организаций (10 человек). Для детей пройдет забег на 400 метров. Все собранные средства «Искорка Фонд» направит на диагностику и лечение детей, имеющих онкологические заболевания.

«Благотворительный забег объединит спортсменов, которые борются за победу на своей дистанции, и детей, которые борются за победу над тяжелой болезнью. Уверена, что энергия спортсменов поможет нашим подопечным стать на шаг ближе к заветной цели», — говорит директор БД «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Также на празднике горожане смогут вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Именно трансплантация костного мозга позволяет сегодня подарить жизнь самым тяжелым онкологическим пациентам. И чем больше доноров в российской базе, тем выше шанс подобрать пациенту генетического близнеца.

Зарегистрироваться на забег можно по этой ссылке, а задать вопросы — по телефону 233-66-51.