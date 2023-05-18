Семейный «Пикник на Алом» пройдет в выходные в Челябинске

Гостей ждут увлекательные мастер-классы и презентации коллективов Дворца пионеров и школьников

В ближайшее воскресенье, 21 мая, Дворец пионеров и школьников имени Крупской проведет семейный «Пикник на Алом». Жители города с детьми смогут весело провести время и познакомиться с коллективами Дворца пионеров.

«Родители и дети смогут построить башни, изготовить кукол и украшения, снять стресс с психологической службой, найти артефакты и стать участниками спортивных состязаний. Тематика интерактивных площадок широка и разнообразна: астрономия, археология, авиамоделирование, лего, живопись и дизайн одежды»,

— рассказывают во Дворце пионеров.

Праздник начнется в 10:00 с зарядки, которую проведут игроки баскетбольного клуба «Челбаскет». В это же время стартуют разные мастер-классы.

Торжественное открытие и большой концерт коллективов Дворца запланированы на 12:00.

С 14:00 начнутся показательные выступления картингистов, а в 16:00 — открытое первенство Дворца и показательные выступления по фехтованию.

В 18:00 пройдет чествование выпускников Дворца 2023 года.

А в 19:00 начнется большая праздничная дискотека под открытым небом.

Подробнее программу мероприятий можно узнать на специальной странице в социальных сетях.Проведение познавательного пикника поддержали власти Челябинской области и Челябинска, а также Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.