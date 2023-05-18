«Родители и дети смогут построить башни, изготовить кукол и украшения, снять стресс с психологической службой, найти артефакты и стать участниками спортивных состязаний. Тематика интерактивных площадок широка и разнообразна: астрономия, археология, авиамоделирование, лего, живопись и дизайн одежды», — рассказывают во Дворце пионеров.
Праздник начнется в 10:00 с зарядки, которую проведут игроки баскетбольного клуба «Челбаскет». В это же время стартуют разные мастер-классы.
Торжественное открытие и большой концерт коллективов Дворца запланированы на 12:00.
С 14:00 начнутся показательные выступления картингистов, а в 16:00 — открытое первенство Дворца и показательные выступления по фехтованию.
В 18:00 пройдет чествование выпускников Дворца 2023 года.
А в 19:00 начнется большая праздничная дискотека под открытым небом.
Подробнее программу мероприятий можно узнать на специальной странице в социальных сетях.
Проведение познавательного пикника поддержали власти Челябинской области и Челябинска, а также Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.
Ожидается, что на праздник приедут не менее семи тысяч южноуральцев.
Как прошел праздник в прошлом году, читайте в отдельном материале.