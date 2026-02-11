Семейный МФЦ открыли в Миньяре

Он стал шестым в регионе

Миньяр стал шестым городом Челябинской области, где теперь работает семейный многофункциональный центр. Он расположен на улице Сорокина, 67, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«Буквально на прошлой неделе мы дали старт работе пятого центра в Чебаркуле. И сегодня Миньяр принимает эстафету», — сказала на торжественной церемонии открытия центра министр социальных отношений Наталья Лугачева.

Новый центр будет оказывать помощь по принципу одного окна. В его структуру вошли четыре отделения:

— первичного приема семей с детьми;

— социальных услуг и сопровождения семей в трудной ситуации;

— экстренной психологической помощи;

— дневного пребывания детей и подростков, включая детей-инвалидов.

Особенностью миньярского СМФЦ стала кризисная квартира — безопасное пространство для временного проживания женщин с детьми и беременных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (домашнее насилие, потеря жилья, конфликты).

«Центр создан для комплексного взаимодействия с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, для молодых семей, для семей участников СВО и многих других», — отметил глава Ашинского округа Вадим Сергеев.

Работа СМФЦ в Миньяре является частью системной политики региона по поддержке семьи и детства, реализуемой в рамках народной программы «Единой России».

Семейные МФЦ в Челябинской области:



• город Челябинск, ул. Бажова, 24, тел. 8 (351) 700-14-42;

• город Верхний Уфалей, ул. Маяковского, 20а, тел. 8 (35164) 3-58-01;

• город Магнитогорск, ул. Карла Маркса, 185, тел. 8 (3519) 30-30-66;

• город Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27, тел. 8 (35152) 3-71-28, 8 950 724-91-98;

• город Чебаркуль, ул. Калинина, 10, тел. 8 (35168) 5-54-59;

• город Миньяр, ул. Сорокина, 67, тел. 8 (35159) 2-20-28, 8 (35159) 2-20-42.