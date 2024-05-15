Семейный фестиваль «Пикник на Алом» пройдет в Челябинске 19 мая

Интерактивные площадки Дворца пионеров помогут выбрать кружки и секции по душе

В ближайшее воскресенье, 19 мая, Дворец пионеров и школьников имени Крупской приглашает челябинцев на семейный фестиваль «Пикник на Алом». Это масштабный день открытых дверей, на котором можно принять участие в работе интерактивных площадок и посмотреть, в какие кружки и секции записать ребенка. Запись в детские коллективы стартует уже в конце мая.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 20:00 в сквере на Алом поле.

«В этом году программа пикника приурочена к Году семьи. Педагоги Дворца презентуют свои образовательные программы и проведут мастер-классы, принять участие в которых смогут не только дети, но и родители», — рассказали организаторы праздника Первому областному.

Спортивные семьи также ждут на веселых стартах «Мама, папа, я — спортивная семья». Для отцов проведут соревнования легороботов «Сумо». Мам приглашают на лекции педиатров и социальных работников — последние расскажут взрослым о федеральных программах поддержки семьи.





На главной сцене фестиваля будут чествовать семейные пары, прожившие вместе 50 лет. Также будет идти трансляция фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Проведение фестиваля «Пикник на Алом» поддержано главой региона Алексеем Текслером и главной города Натальей Котовой.

Как мероприятие проводили впервые, смотрите по этой ссылке.