Семейные ценности обсудили на Уральском беременном форуме в Челябинске

Подготовиться к родам вместе со специалистами пришли десятки семей

Сегодня, 22 ноября, в Челябинске в восьмой раз проходит Уральский беременный форум. Субботним утром будущие мамы и папы приехали в отель Radisson Blu, чтобы пообщаться с врачами, психологами, зарядиться позитивом и подготовиться к будущим родам, передает ИА «Первое областное».

Форум начался с пленарной дискуссии «Семья в фокусе: диалог о поддержке, ценностях и будущем». Спикерами выступили учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер, зампредседателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова, священник Павел Курбатов и некоторые другие.

Ирина Текслер, приветствуя гостей форума, поблагодарила мужчин за то, что они поддерживают своих любимых.

«Огромное спасибо вам, дорогие мужчины, что вы поддерживаете своих прекрасных женщин. Женщинам без поддержки тяжело. Мужское плечо, которое всегда рядом, даже в такие прекрасные, замечательные моменты, как подготовка к материнству... Вы все делаете правильно, это та самая семейная традиция, семейная ценность, которую мы сегодня будем обсуждать»,— отметила Ирина Текслер.

Она подчеркнула, что дети — это продолжение любви мужчины и женщины.

«Что может быть прекраснее — смотреть на ребенка и видеть в нем отражение своего любимого человека? Ну, наверное, только если у тебя пять детей и видеть во всех воплощение вашей любви»,— добавила учредитель Фонда 2020.

На Уральский беременный форум сегодня приехали лучшие специалисты, причем не только из Челябинской области. Их задача — снять с будущих родителей напряжение и тревогу, все рассказать, объяснить, что-то подсказать.

«Материнство — это тревожно и волнительно. Мы переживаем, как пройдут роды, будет ли молоко, что со здоровьем, а когда записать ребенка в садик. Эти мысли начинают роиться у мамочки в голове уже начиная с двух полосок на тесте»,— отметила Ирина Текслер.

Программа форума очень насыщенная и предназначена как для будущих мам, так и для будущих пап. Эксперты расскажут о родах в условиях современного роддома, о том, как провести первые дни и месяц после рождения ребенка, как правильно выбрать слинги, как подготовиться к лактации, развеют популярные мифы. Кроме того, семьи ждут интересные выставки, конкурсы и призы.